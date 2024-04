La protagonista del biopic de Amy Winehouse desvela cuál es el momento más duro de la película

En la película, Marisa comparte reparto con el actor Jack O'Connell, que se encarga de dar vida al antiguo esposo de Amy, Blake Fielder-Civil. Cada uno abordó la preparación de su papel de formas muy diferentes por motivos obvios, ya que a día de hoy Blake sigue vivo. De hecho, Jack tuvo la oportunidad de reunirse con él y, aunque hablaron muy poco de la fallecida cantante, pudo comprobar de primera mano la admiración que su ex aún siente por ella. "No fui allí para estudiarle. No fue para investigar ni nada parecido, sólo lo hice por cortesía", ha matizado el actor.