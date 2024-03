Así es la letra de 'Última', la canción con la que Shakira ¿se despide? de Piqué

"Fue la última que escribí para este álbum, y por eso se llama 'Última'. Cuando el disco estaba literalmente cerrado y no había más tiempo yo insistí. Dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no seré capaz, me ahogaré. Necesito sacarla", ha explicado. "Me alegro de haber podido incluirla en el álbum, aunque sea la última canción que le escribo".