Cuatro mujeres que rompen estereotipos y hasta se suben a un eólico

Adela Barquero, extremeña, 49 años, es la ingeniera industrial responsable de la gestión de los 11 aprovechamientos hidroeléctricos de Iberdrola en la cuenca del río Tajo. Eso, en total, supone 2.100 MW de potencia instalada. “Entre mis funciones está mantenerlos en óptimas condiciones para asegurar su disponibilidad cuando lo requiera el sistema eléctrico”, explica, como también, entre otras cosas, “proteger la seguridad y la salud de todas las personas que trabajan en ellos, conseguir los máximos estándares de protección al medio ambiente”. Para lograr sus objetivos está al frente de un equipo multidisciplinar de ciento diez personas, todas “altamente cualificadas”, matiza. Cuando estudió reconoce que no sabía que un trabajo como el suyo existía. Veterana con más de 26 años en la compañía, nunca ha sentido un trato distinto por ser mujer. Sin embargo, recuerda que cuando comenzó a trabajar sentía “muestras de cariño por parte algunas de las personas más mayores, que me podían identificar con sus hijas o nietas, y que tal vez no hubieran manifestado si hubiese sido un hombre”, algo que recuerda como “una percepción personal”. Gracias a su labor profesional, ha comprobado que desde la ingeniería se podían hacer muchas más cosas desarrollando otras habilidades. Por eso destaca que “el sector eléctrico es mucho más complejo de lo que se pueda percibir. Permite desarrollar la carrera profesional con multitud de enfoques, todos enriquecedores”. Aunque reconoce que “la presencia de mujeres no es elevada”, algo que obedece a “un problema estructural en la sociedad y especialmente en la educación”, no considera “que haya que imponer una cifra a la presencia femenina”, sino que “el incremento debe producirse de forma natural”. Para lograr la igualdad, destaca que “en Iberdrola, al igual que en otras muchas empresas y administraciones, existen planes implantados que vigilan que no se discrimine a nadie por razones de género”. Con todo, apunta la necesidad de “que los niños y las niñas sepan que la formación en disciplinas STEM permite desarrollar habilidades que dan acceso a un abanico de puestos de trabajo mucho más amplio del evidente, especialmente en la gestión”. Pero también recuerda la importancia de visibilizar “la presencia de la mujer en cualquier ámbito, para evitar identificar determinados roles con un género concreto”. Porque, subraya, “aún existe una brecha importante por cuestión de género en algunos aspectos sociales y laborales. Es importante destacar los avances y señalar las diferencias”. Avances como su propia labor, como referente de un sector que evoluciona en pos de la igualdad.