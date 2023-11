'The Marvels': Lo nuevo de Marvel tiene una superdirectora

Quédate con su nombre. Esta joven neoyorquina es, a sus 34 años, una de las directoras con mayor proyección en Hollywood. Con su primera película, que escribió y dirigió, el western 'Little Woods', ganó el prestigioso Festival de Tribeca. Después Jordan Peele ('Nop!') la recomendó para hacer una nueva versión de la escalofriante 'Candyman', de la que salió airosa y, en su tercer largo, se pone al frente de un gran proyecto Marvel, donde tres heroínas (Capitana Marvel, Monica Rambeau y Ms Marvel) acaban uniendo fuerzas para salvar a la Tierra. "Es muy importante seguir mostrando diferentes tipos de héroes, mostrar a mujeres en este tipo de películas y en estos papeles. Es genial que con 'The Marvels' podamos seguir presionando por una representación justa de las mujeres en el cine. Esta cinta ha sido hecha por muchísimas mujeres delante y detrás de las cámaras. Y realmente lo único que somos es grandes fans de estos personajes y de este mundo", nos confiesa. Además, nos encanta su discurso empoderado: es mujer, negra y poderosa. ¿Se puede ser mejor icono?

La huelga del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) te ha puesto en el punto de mira, ¿es algo con lo que te sientes cómoda? ¿Tener tanta atención?

Oh, no le concedo tanta atención, quizás porque también sé que al público no le importa tanto (risas). Ellos quieren ver a los actores, así que tan pronto como ellos acaben con su huelga y vuelvan, desapareceré de nuevo. Así que no, no me importa en absoluto.

/ Marvel/Disney Pictures

¿Crees que esta situación terminará pronto, eres optimista respecto al conflicto entre estudios e intérpretes?

Soy superoptimista, pero llevo meses siéndolo, así que ya veremos... Intento seguir las noticias y ver qué pasa. Guionistas y directores mantuvimos la huelga durante mucho tiempo y fue duro para la industria, pero era importante hacer valer nuestros derechos y obtuviéramos lo que es justo. Espero que ellos logren lo mismo.

La industria ha dado pasos de gigante en cuanto a la representación de más mujeres, más razas, más realidades, incluso la factoría Marvel. ¿Es ese el camino?

Coincido contigo y creo que es realmente emocionante de ver: más gente contando historias diferentes. Me encanta que estemos interesándonos por guiones internacionales, como la serie 'El juego de calamar', por ejemplo, que te obliga a los subtítulos todo el tiempo y que hace 10 años era impensable que hubiera sido tan popular en Estados Unidos, donde nos miramos el obligo demasiado. Pero si te fijas, gran parte de las audiencias del mundo están acostumbradas a esa manera de consumir, con subtítulos, así que me encanta que nos acerquemos a eso. Yo siempre he sido estudiante del cine internacional y he visto programas de televisión de todas partes, así que estoy emocionada acerca de hacia dónde van las cosas.

/ Getty Images

'Little Woods', tu primera película, terminó ganando en el prestigioso festival de cine deTribeca, luego Jordan Peele confió en ti para la reedición de 'Candyman' y tu tercera película es nada menos que una de Marvel. ¿Ha sido tan fácil para ti como parece?

Oh, no, no, no, ha sido un trabajo muy duro. Y se supone que ahora debería estar rodando mi próxima película, pero, ya sabes, aquí estoy, por la huelga. Habría hecho cuatro películas en seis o siete años si estuviese con ello ahora mismo... Pero todo eso supone un gran esfuerzo, porque todo está sucediendo muy rápido, es mucho trabajo y es muy duro, y estoy muy orgullosa de mí misma, pero también es hora de que me tome unas vacaciones.

Eres fan de Marvel, ¿eso te hace más exigente con tu trabajo?

Sí, me encanta debatir sobre lo que debería o no debería estar en la película, cómo debería llamarse o cómo no debería llamarse... Me tiraría horas hablando sobre cualquier cosa, cualquier personaje. Si me reúnes con la coguionista, Megan McDonnell, en una habitación, hablaremos sobre el MCU, los cómics de Marvel… Sí, pero al mismo tiempo, estoy al servicio de algo que es mucho más grande que yo, así que siempre me remito a los genios de Marvel. He formado parte de muchas comunidades de fans mientras crecía y me encantan que las personas se unan por amor a algo, pero suelen ser muy cañeros si algo no es como esperaban. Espero que estén encantadas con la vuelta de estas tres mujeres geniales.

/ Getty Images

¿Las mujeres dirigen de forma diferente, son más comunicativas?

Oh, creo que todos los directores son diferentes, hombres y mujeres, es un trabajo muy personal. Yo realmente no separaría ciertas cualidades por género, así que sí, no lo sé, hay tantos directores, hombres, mujeres, no binarios…es difícil especificar ese tipo de cosas.

Pero ¿por qué crees que Marvel te eligió?

Supongo que les gustó mi propuesta. Cuando presento una película, tengo muy claro lo que quiero hacer, lo que creo que puedo aportar, y me encanta Marvel, el universo que se creó y la gente que estaba allí, creo que conectamos en ese sentido.

Si tuvieras que elegir un personaje de los tres de Marvel, ¿a cuál elegirías?

Miss Marvel. Es mi favorita, su cómic, cuando salió por primera vez... Creo que tenía 19 o 20 años y me encantaba, me gustaba tanto, probablemente es la más parecida a mí en el sentido de que soy de Nueva York, ella es de Jersey City, las dos somos frikis, mujeres de color, crecimos de este modo.

¿Cuál es tu escena preferida de la película?

Diría que nuestra primera gran pelea con las tres mujeres. No voy a especificar de qué trata, pero probablemente sea mi escena favorita de la película.

Antes de comenzar 'The Marvels' creo que hablaste con otros directores de Marvel. ¿Quién fue el más generoso?

Sí, hablé con muchos de ellos, y honestamente todos fueron muy generosos con su tiempo y les agradezco poder llegar a ellos, que me hicieran caso. Hablé con Justin Benson ('Loki) y James Gunn ('Guardianes de la Galaxia') y fue realmente genial. James, siempre que le enviaba un mensaje, respondía, así que fue estupendo, y todos estaban tan dispuestos a ayudar, a aportar, fue maravilloso.

De todos tus próximos proyectos, ¿cuál te entusiasma más? ¿Estás escribiendo alguna otra historia?