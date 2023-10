Luces y sombras de Meryl Streep: un repaso por sus mejores películas y su vida privada (de su tragedia personal a sus mejores frases)

Streep continuó acumulando éxitos en la década de 1990 con películas como 'The Bridges of Madison County' (1995) y 'Marvin's Room' (1996). En el nuevo milenio, su talento brilló en 'The Hours' (2002), 'The Devil Wears Prada' (2006), 'The Doubt' (2008), y en el papel de Margaret Thatcher en 'The Iron Lady' (2011), que le valió su tercer Oscar, además de un Globo de Oro y un BAFTA. Sus contribuciones más recientes incluyen películas como 'Florence Foster Jenkins' (2016), 'The Post' (2017), 'Little Women' (2019), 'Let Them All Talk' (2020) y 'Don't Look Up' (2021).