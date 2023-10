Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo y triunfar en el intento

¿Cómo consigo que me fichen? Es la eterna pregunta. La preparación para una entrevista de trabajo es esencial para aumentar tus posibilidades de éxito y evitar errores costosos que puedan perjudicar tu desempeño. No, dejarlo todo al azar e improvisar durante un proceso de selección nunca funciona y por eso es preferible llegar con los deberes hechos para reaccionar con naturalidad ante las preguntas más raras que puedan hacerte. Es decir, no memorices respuestas, pero ten en mente los puntos clave que deseas comunicar.