¿Por qué pitan y critican a Montse Tomé, la nueva seleccionadora de España de fútbol femenino?

La pregunta es si la elección de Montse Tomé no es un intento de maquillar la situación, como si por ser una mujer, todo estuviera ya arreglado. El autor Roy Galán ya hizo mención también al modo en el que Rubiales se ha asegurado de rodearse de mujeres para intentar huir de la culpa. “Rubiales ha demandado la presencia de mujeres a su alrededor para demostrar que no ha tenido una actitud machista. Exigiendo un vídeo conjunto, pidiendo mujeres en primera fila o después con las mujeres de su familia, porque el mensaje parece ser: 'si hay mujeres que me apoyan, entonces es que no he tenido un comportamiento sexista'. Este pensamiento forma parte de un problema grave de identitarismo: identificar el feminismo únicamente con las mujeres y el machismo únicamente con los hombres. Una mujer puede ser igual o más machista que un hombre y un hombre puede ser igual o más feminista que una mujer. El comportamiento de Rubiales es sexista aunque haya mujeres que lo 'defiendan', porque puede haber mujeres machistas, ya que todos los seres humanos lo somos porque estamos sujetos a un sistema patriarcal que nos afecta a todos. Por eso esto no va ni de mujeres, ni de hombres, no es una guerra de buenas y malos. Esto va, y siempre ha ido, de una estructura de poder que hay que cambiar y que solo podrá cambiar si vamos todas las personas juntas y a la vez”, señala.