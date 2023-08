Lucía Rivera rompe con el "calladita estás mas guapa": "A mí se me ha mandado adelgazar y no tengo ni una talla 34"

'Sunglass Hut' lanzaba el pasado mes de julio su nueva colección de verano con algunos de los modelos de gafas más innovadores para elevar tus looks esta temporada. A la cita en la azotea del Hotel Hyatt Centric de Madrid acudían las modelos Lucía Rivera y Kika Cerqueira para posar con gafas de sol frente a los flashes de las cámaras del photocall.

/ Gtres

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera fue la primera en aparecer en la escena. Para ella las gafas son un imprescindible en su día a día y confiesa que tiene un millón de ellas porque son su debilidad. “Soy de arriesgar. En mi día a día suelo llevar las Ray-Ban clásicas, porque creo que hacen cualquier ‘look’ súper elegante. De vez en cuando me gusta meterles un rollo más distinto y llamativo que te hacen el ‘look’”, confesaba Rivera al preguntarle por su tipo favorito de gafas de sol.

/ Gtres

A sus 24 años la joven asturiana ha cautivado miles de miradas no solo por su profesionalidad y talento como modelo, sino por su potente personalidad y su carisma. Hace tiempo que Lucía decidió desechar el consejo de "calladita estás más guapa", dando voz a los problemas que se le plantean a una mujer joven como ella en una profesión en la que día a día continua conviviendo con abusos y comentarios fruto de un profundo machismo.

En su libro 'Nada es lo que parece', que se lanzó en librería en marzo, la modelo se lanza de lleno a relatar su verdad sin tapujos. En él nos enseña que aunque aunque desde fuera su vida siempre se haya mostrado como algo idílico la realidad es mucho más cruda. En estas páginas la joven se desgarra para mostrar su cara más humana que muchas veces queda enmascarada tras esa belleza idílica y el halo de perfección que rodea a cualquier modelo de su categoría.

¿Es la vida de modelo una vida solitaria?

Mi profesión me llevó siempre a la soledad, desde los 14 años. Llevo viviendo sola desde los 16 años. Obviamente me llevo a la soledad peor la soledad está muy bien. Está tan mal vista y yo la valoro tanto.

¿Te ha ayudado la literatura a sobrellevar esta soledad?

Definitivamente si. Creo que leer es soñar despierto. Te ayuda a desconectar de la monotonía y de mi ansiedad. Me ayuda a descansar la mente, tanto que leo y me acabo durmiendo siempre.

En el libro hablas sobre los abusos que has vivido como modelo. ¿En qué aspectos crees que el mundo de la moda necesita colocarse unas "gafas moradas"?

En todo porque el mundo de la moda es muy machista. Me hace mucha gracia cuando escucho el comentario de ‘las mujeres cobráis más en el mundo de la moda’, cuando realmente cobramos más porque es lo que se nos dictaminó. La estética de una mujer es mucho más reveladora que la de un hombre.

Además tampoco es cierto que cobremos más. La moda no va de hombres y mujeres, va de caché. Si tu haces 20 campañas buenas y eres un buen profesional, tendrás más caché que una persona que hace menos campañas.

Se suele decir que el deporte da más dinero a los hombres. Tampoco estoy de acuerdo pero es verdad que el que consume más deporte normalmente es el hombre. Tenemos que aprender a educarnos en que los hombres consuman más moda y las mujeres consuman más deporte.

Como 'nepobaby' ¿tu madre ha sido una inspiración para escoger tu profesión?

Crecí en shootings y no pude hacer otra cosa más que la que aprendí. Creo que nuestros puestos de trabajo están un poco condicionados por lo que vemos.

Yo siempre dije que para mi "ser hija de" tiene más desventajas que ventajas. Ser famoso no significa ser rico, ni no tener problemas de salud mental. Tampoco significa no tener problemas familiares, porque nadie sabe la relación que yo tengo con mis padres. No por ser famosos es mejor o peor. Recuerdo que mi madre vivió fuera la mayoría del tiempo y eché en falta unas figuras materna y paterna que no pude tener precisamente por este trabajo del que hablamos.

¿Crees que el mundo del modelaje ha evolucionado hacia una mirada menos machista?

No. Las marcas intentan lavar su imagen cogiendo a chicas ‘curvy’ o con diferentes características. No me los creo. Yo trabajo con ellos y a mi se me ha mandado adelgazar y no tengo ni una 34 de talla. A ni por medir 1,71 se me cerraron puertas.

Cuando vea modelos ‘curvy’ a los que se les asegure un espacio te podré decir que algo está cambiando. Temo que más que estar aceptandondose otro tipo de cuerpo lo que se está haciendo es sexualizar a las mujeres ‘curvy’. Creo que a las mujeres se nos sexualiza tengamos el cuerpo que tengamos, y a ellos menos.

¿Qué hace falta para ver un cambio real?

La moda influencia mucho a la sociedad desde mi punto de vista. Creo que tenemos un gran mensaje que dar que todavía no estamos dando.