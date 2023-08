Laura Fuertes: “Las mujeres entrenamos igual que los hombres y merecemos lo mismo”

Siempre me habían llamado la atención los deportes de contacto, pero estuve nadando 8 años en el Club de Natación Santa Olaya. Cuando perdí la motivación por ese deporte, me cambié al karate. Hasta que un día, un conocido que hacía boxeo me invitó a una velada, me picó el gusanillo y me apunté en el club Asturbox a entrenar y aquí sigo.