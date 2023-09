Jenni Hermoso formaliza su denuncia contra Luis Rubiales ante la Audiencia Nacional

“La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho va que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos”, asegura la futbolista. “Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada”, añade.