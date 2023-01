Carey Mulligan lleva el 'MeToo' al cine

El #MeToo vuelve cinco años después de que el caso Weinstein saliera a la luz. Con el magnate del cine en prisión, Hollywood va estrenando producciones que exploran cómo ha cambiado la sociedad. 'Al descubierto' ('She said', 28 diciembre) es una de ellas. La directora Maria Schrader ha apostado por la química entre Carey Mulligan y Zoe Kazan, que son amigas en la vida real, y por las mujeres valientes y reales que dieron voz a estos abusos. Hablamos con Carey Mulligan, en exclusiva.

Carey, ¿qué te atrajo de 'Al Descubierto'?

Siempre me ha interesado contar la parte de la historia que no ha sido contada. Y, con todo este asunto del 'meToo', el foco se alejó de las autoras del artículo que destapó todo, los nombres de Megan y Jodi no se hicieron 'trending topic'. Así que me pareció una forma maravillosa de honrar lo que hicieron, que fue tan grande y tuvo tantas ramificaciones... Me fascinó el personaje de Megan, alguien capaz de llamar a tu puerta y decirte: "Sé lo más horrible que te ha pasado, ¿quieres contarlo?". Se necesita ser alguien muy valiente y extraordinario para hacer eso. Como actriz siempre es divertido meterse en la cabeza de alguien tan distinto a ti a quien no comprendes del todo.

¿Cómo fue tu relación con la auténtica Megan Twohey para preparar el papel?

Lo bueno es que ella entendió desde el primer momento que era una película y que no se trataba de imitarla. Yo sólo quería capturar su esencia y qué la impulsó... así que pasar tiempo con ella y ver cómo trabajaba fue muy interesante.

/ Universal Studios

¿Y cómo fue entrar en el edificio del New York Times?

Pues un privilegio, era como si pisáramos suelo sagrado, por lo que significa para muchas personas, sobre todo para los que trabajan allí. Aunque el protocolo anti-Covid no nos permitía mezclarnos mucho con la gente, ya imaginas.

¿Qué hace que el poder del periodismo sea tan único?

Es una profesión que nos hace más responsables y ratificar las cosas de una forma que nada más puede hacerlo. Lo que más me impresionó de esta historia, al leer el artículo y al hablar con Megan y Jodi, es lo hermético que tuvo que ser todo para poder llevarse a cabo... y lo cerca que estuvieron de no poder publicarlo. Hay tanta integridad en la base de lo que hicieron... Y mostrar hasta dónde llegan los buenos periodistas para asegurarse de que lo que cuentan es correcto, preciso e inédito es muy importante para la audiencia de hoy en día. Hay una sola verdad cuando se hace correctamente.

¿Contar esta historia en el cine tiene más impacto que hacerlo sólo en papel?

Sí. Absorbemos de diferente forma una información según cómo se nos cuente. Y el cine expande tu imaginación y te hace sentir parte de la historia, que es lo que se persigue, gracias a Universal Pictures. te mete de lleno en esa redacción para ver, paso a paso, cómo se arma un artículo tan demoledor como este.

/ Universal Studios

Desde luego, ves la presión a la que estuvieron sometidas las dos periodistas...

Sí, se jugaban mucho. Y su mayor miedo era que, aunque tenían la información, quizás no pudieran publicarla. Y lo reconocen en la película. Fue un momento importante en su carrera, pero dudo que supieran hasta qué punto iba a ser tan trascendente, fue un terremoto. Y sí, provocaron un movimiento en la aguja sísmica, pero necesitamos que esa aguja se siga moviendo y hacer una película sobre ello ayudará. El terremoto comenzó un discurso que ya está en la mente de la mayor parte de las personas.

Jodi y Megan terminaron haciéndose amigas vuestras. ¿Ayudó que tú y Zoe lo fuérais también?

Bueno, a nosotras nos tocó la lotería cuando supimos que íbamos a trabajar juntas después de 14 años de amistad... Zoe fue dama de honor en mi boda. Pero, or otra parte, me preocupó que nosotras fuéramos tan cercanas y que nuestros personajes no lo fueran al principio. Necesitamos crear esa distancia, pero lo logramos.

¿Cuáles son los puntos fuertes como actriz de Zoe Kazan?

Ella siempre es verdad, como un libro abierto. Me la creo de principio a fin, creo que está a otro nivel. Tuve suerte de rodar con ella porque, cuando estaba nerviosa en una escena, ella la redirigía. Hizo unas ocho o diez tomas de una llamada telefónica de Ashley Judd, en un momento clave, y cada vez que la vi actuar se me hizo un nudo en la garganta. Trabajar frente a ella hace que cada toma sea más fácil.

/ Jesse Grant/Getty Images

Ella dice que sólo con mirarte a los ojos se venía arriba...

¡Es tan mona! Nos apoyamos mucho la una en la otra, y fue algo real. No ha sido un papel fácil, había que unir gravedad con emotividad y se necesita estar hecho de una pasta especial para hacer bien tu trabajo.

Uno de los momentos más especiales de la película es en la que Megan habla con una de las supervivientes y le dice que, aunque ya no puedan hacer nada por cambiar lo que le pasó a ella, sí que pueden evitar que les pase a otras...

Sí, la escena del porche en Queens... refleja la vocación de Megan por su trabajo: ella cree realmente que lo que hace puede mejorar la vida de la gente. Y esta escena también refleja la asombrosa valentía de las implicadas, ya hablaran públicamente o no. El efecto mariposa de todos esos actos han seguido afectando y cambiando la vida de las mujeres y nuestra sociedad.

¿Por qué les resultó tan difícil a algunas mujeres contarlo?

Bueno, era un terrible secreto que llevaban desde hace años y no resulta fácil confesarlo a alguien a quien no conoces, no quieres y no confías. Me parecen heroínas. No puedo imaginar por lo que pasaron porque no yo he vivido algo así nunca, pero hace falta ser muy fuerte para dar ese paso.

En la película también podemos ver parte de las vidas personales de las dos periodistas...

Sí y creo que le da riqueza a la historia, porque no todo es el trabajo ¿no? Y eso no solemos verlo mucho en el cine. Ellas son dos madres increíblemente capaces en su trabajo y el sólo hecho de ver la complejidad de sus vidas alimenta la historia, que incluye a dos maravillosos esposos que las apoyaron. Creo que eso era importante verlo también.

Esta historia demuestra que la verdad importa...