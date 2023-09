5 razones por las que María Jiménez se merecía "un príncipe o un dentista"

"Si tú para mí no existes", "no me vengas con pamplinas", "sufrí como nadie había sufrido (...) y ahora ya mi mundo es otro", afirma esta composición llena de fortaleza, una medicina para vaciar el dolor y, tal vez, la representación setentera del género de la 'tiradera' o 'beef amoroso' que brilla hoy de la mano de Shakira, Karol G o, más recientemente, Malú y que vendría a designar a canciones indignadas que se convierten en armas arrojadizas (y empoderadas) contra el ex que te ha hecho daño.