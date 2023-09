Los hijos de María Jiménez, el gran amor de la artista

El hijo de María Jiménez y Pepe Sancho desveló entonces como fue él quien abrió los ojos a su madre y quien testificó a favor de su madre porque, aunque él no llegó a ver los golpes, sí que vio la sangre de su madre después de una pelea con Pepe Sancho. "Ahora no tengo sentimiento de odio hacia él por el rechazo que me hizo a mí personalmente, tendría ganas de ir y que me explicase por qué hizo eso en esa época. A veces tengo sueños en los que hablo con él y viene en son de paz, como que no ha muerto. Tengo un trauma", explicó.