Las mejores frases de Mª Teresa Campos, icono televisivo, abanderada 'woman power' y contertulia feroz

"Usted tiene la malísima costumbre de corregir a la gente en directo, que está muy feo. Y no me puede usted decir que le ha sentado mal que me haya ido el 24 que es el único día del año que le he pedido a usted irme, y usted tiene que montármela en directo (...). Usted es el primero que tenía que estar porque cobra muchísimo. Se lo digo en serio, es que ya no puede ser, estoy cansada". También afirmó, reivindicativa, que no se había cogido sus vacaciones en agosto. Y que aguantar a Hermida ya era bastante. Nos dejó boquiabiertas. Eso sí, no se libró de que Jesús Hermida la invitara a abandonar el plató, pero ella se quedó tan a gusto.