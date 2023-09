¿Qué enfermedad sufría María Teresa Campos?

Sus graves problemas de salud comenzaron en 2008 cuando María Teresa Campos abandonaba por un tiempo el programa de televisión 'La mirada crítica', para tratarse de un cáncer de garganta. Ella nunca utilizó la palabra 'cáncer' y siempre hablaba de 'nódulos'. "No quiero pronunciar la palabra, lo que he tenido es lo que he tenido y no hay que hacer más morbo de ello. Mucha gente no ha tenido la suerte que he tenido yo y por eso tengo que dar las gracias (...) He pasado mucho miedo", desvelaba María Teresa en una entrevista con Ana Rosa Quintana ese mismo año.