Muere Carmen Sevilla a los 92 años

Augusto Algueró, su hijo, aseguró recientemente que su madre ya ni siquiera lo reconocía y no dio más detalles ya que su postura y la de todos sus allegados siempre ha sido la de la discreción y el no dar más información de la necesaria. "Ya no conoce a nadie. Tampoco se conoce a ella misma. Además, físicamente es una mujer de 90 años", le decía a la revista Semana. "Es una situación dura y difícil para todos. Lo llevamos lo mejor que podemos, lleva mucho tiempo enferma", remataba.