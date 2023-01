Muere la actriz Lisa Loring, la primera Miércoles Addams, a los 64 años

Apenas tenía seis años cuando Lisa Loring apareció en la pequeña pantalla con las dos trenzas características de Miércoles Addams, un papel que asumió durante tres años, entre 1964 y 1966. 'The Addams Family' tuvo dos temporadas y se emitió un total de 64 episodios. Casi todo el reparto original se reunió de nuevo en 1977 para el 'telefilme' de la NBC Halloween With the New Addams Family.