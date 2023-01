¿Por qué condujo el príncipe Harry por el túnel del Alma a 100 km/h donde murió su madre Diana de Gales?

El día que murió su madre Harry tenía doce años y no entendía nada. Más que no entenderlo se negaba a creer lo que estaba pasando. No recuerda la última conversación informal con su madre, pero sí recuerda que cenaba con su hermano Guillermo varitas de pescado y veía la tele en el castillo de Balmoral. También cuenta las palabras de su padre al día siguiente (31 de agosto de 1997): “Lo han intentado, hijo, pero me temo que no se ha recuperado”.