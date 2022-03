Hemos encontrado las mejores compras de tus tiendas preferidas para que te hagas con lo más trendy de la temporada.

Aunque los productos que podemos encontrar online son infinitos, siempre hay algunos a los que les tenemos echado el ojo.

Teniendo estos objetivos claros, nos hemos puesto manos a la obra para encontrártelos con descuento.

Una oportunidad única de comprar todo aquello que es un must have en tu vida, gastando lo mínimo busques lo que busques.

Hallazgos en Perfume's Club, belleza de Sephora... ¡El objetivo es que encuentres lo que te enamore!

Vestidazo de Pepe Jeans

El modelo Carla es el vestido perfecto para cualquier ocasión. Te quedará ideal tanto para ir a ofi, como para una salida con amigas.

Cuenta con un bonito estampado de flores en color azul marino y rojo.

Su cuello redondo, la manga larga y el diseño ajustado en la cintura hará que te siente como un guante.

COMPRAR EN AMAZON POR 85,00 € 55,99 €

Paraguas trasparente con mucho estilo

¿Estás buscando un paraguas que deje ver tu súper look? Entonces este modelo no te dejará indiferente.

Es perfecto para combinarlo con todos tus modelitos porque tiene un diseño femenino único y ha sido elaborado con PVC de la mejor calidad.

Cuenta con 85 cm de diámetro (para que no te mojes nada de nada) y también con un sistema automático de apertura y de cierre.

También es una buena opción para utilizarlo en una sesión de fotos.

COMPRAR EN AMAZON POR 28,17 € 13,50 €

Abrigo de Tommy Hilfiger

Este abrigo de lana en camel de Tommy Hilfiger es un básico del fondo de armario. ¡Y va a ser tu abrigo favorito esta primavera!

Su composición es 60 % Lana y 40 % Poliéster, lo que asegura que sea súper suave al tacto.

Su cierre se hace a través de un bonito lazo que permitirá que el abrigo quede entallado, resaltando la figura.

COMPRAR EN AMAZON POR 349.90 € 119,63 €

Estuche de belleza Sephora Favorites

¡En esta box te esperan 11 iconos muy populares! Entre maquillaje, tratamiento facial y capilar, lo tendrás todo para crear una rutina de belleza completa.



Fija tu maquillaje gracias a los polvos Baby Bake Banana Bread de Huda Beauty y aporta un efecto buena cara a tus mejillas con Amazonian clay blush de Tarte en tono Captivating.

Para fijar tus cejas, no hay nada mejor que Brow Setter 24h de Benefit, un auténtico bestseller. Para un toque rojo intenso, apuesta por el lápiz de labios líquido supermate Always Red de Sephora Collection y, para una mirada XXL, utiliza también la máscara Size Up de Sephora Collection.

Finalmente, la esponja BeautyBlender será tu aliada para conseguir una tez perfecta y el elemento indispensable en tu estuche de maquillaje.



En cuanto a los tratamientos, te encantará la loción tónica Pixi con vitamina C para mantener buena cara este invierno.

Confía en el imprescindible Advanced Night Repair de Estée Lauder para reparar tu piel en profundidad.

A continuación, recupera la hidratación que necesita tu piel gracias a Moisture Surge 100H Clinique. Para refrescarte en cualquier momento del día, aplica la bruma con delicado perfume de rosa de Mario Badescu.



Además tienes que descubrir la mascarilla Briogeo Don't Despair, Repair, indispensable para nutrir tu cabello. ¡Hazte con todo a un precio mini!

COMPRAR EN SEPHORA POR 59,99 € 38,00 €

Difusor de aceites esenciales para aromaterapia

Este difusor, además de funcionar a la perfección, cuenta con una estética súper vistosa.

Está fabricado en metal y plástico y su boquilla expulsa con fuerza hacia el techo el aroma que desprende a través de los aceites esenciales.

Es muy eficaz y rápido a la hora de propagar el olor por la estancia. Hace muy poco ruido, así que es muy práctico para cualquier estancia de la casa.

Incorpora un control automático que lo apaga si se agota el agua para evitar así que ocurra algún incidente si se deja por la noche encendido.

Además, puede hacer las veces de lámpara de luz, ya que la iluminación cambia de color.

COMPRAR EN AMAZON POR 39,99 € 27,03 €

Kit limpiador de brochas

Debes saber que las brochas de maquillaje son un caldo de cultivo de bacterias que pueden llegar a irritar nuestra piel.

Y es que un estudio revela que el 34% de las brochas de maquillaje contenían más bacterias que una escobilla de váter. ¡Ugg!

Pero Stylpro con su dispositivo de limpieza, su limpiador vegano y su juego de brochas, nos trae la solución para eliminar incluso el maquillaje más resistente en menos de 30 segundos.

¿Qué cómo se usa? ¡Es súper sencillo!

Coloca la brocha en el dispositivo y añade el limpiador vegano en el recipiente reciclable (NO añadas agua).

Sumerge suavemente tu brocha dentro y fuera del limpiador, enciende el dispositivo y haz girar la brocha de maquillaje en el bol durante 10 segundos.

Levanta la brocha sobre el limpiador, hazla girar para que se seque durante 10 segundos ¡y listo!

COMPRAR EN PERFUME'S CLUB POR 44,99 € 21,95 €