Tenemos nueva Hadid favorita... Y no, no es ni Bella ni Gigi

Bella y Gigi Hadid son, sin duda, dos de las tops más mediáticas del momento. De hecho, forman parte de lo que se conoce como ‘Instamodels’, es decir, de ese grupo de maniquíes que cuentan con una legión de seguidores en las redes sociales y que, para muchas de sus compañeras, reciben un trato de favor en la indsutria, siendo auténticas privilegiadas. Sea como sea, está claro que las hermanas son unas auténticas estrellas, tanto sobre la pasarela como fuera de ella. Lo cierto es que llevaban esta profesión en las venas, ya que su madre, Yolanda Hadid, también fue modelo de profesión. Además, a la vista de las imágenes, no hay duda de que tanto Bella como Gigi se parecen muchísimo a ella. Eso por no hablar de que esta holandesa, de 58 años, es toda una celebridad en Instagram, donde cuenta con 3,8 millones de ‘followers’. Y es que, la matriarca del clan Hadid, es uno de los rostros más conocidos de la televisión estadounidense y ha llegado a protagonizar un conocidísimo ‘reality’ llamado 'The Real Housewives of Beverly Hills'. Además, es CEO de ‘Hopelessly Romantic’, una empresa dedicada a ayudar a las parejas a mantener vivo su romance. Si hablamos de cifras, según los medios norteamericanos, cuenta con una fortuna de más de 40 millones de dólares.