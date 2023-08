Bella Hadid supera la dura enfermedad que ha padecido durante una década

Bella Hadid comienza su mensaje asegurando que está muy orgullosa por no haberse rendido durante todos estos años. Un proceso complicado que sufre desde que tenía 17 años y en el que también agradece a su familia, en especial a su madre, por guardar sus historiales médicos. El mensaje que ha compartido viene acompañado de documentos sobre los historiales médicos o fotografías en las que aparece ella en en pleno tratamiento. "Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y el trabajo mientras trato de enorgullecerme a mi misma, a mi familia y a la gente que me apoya, me ha pasado factura. Estar así de triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones y amor a mi alrededor fue posiblemente lo más confuso que jamás haya vivido”, declara Hadid. Y asegura que a pesar de todo no cambiaría esta experiencia por nada del mundo.