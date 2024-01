Vicky Martín Berrocal presume de abdominales y crea todo un debate en redes

A raíz de la publicación de su libro La felicidad no tiene talla ni edad, la diseñadora ha afirmado en varias ocasiones que nunca se había sentido tan segura como ahora que que por fin ha logrado conocerse y sentirse bien con su cuerpo. "Ha llegado un momento en el que me quiero, me cuido, soy generosa conmigo cuando me miro al espejo y no tengo que luchar contra nada. Lo único que pretendo es ser feliz en mi vida", decía Vicky Martín Berrocal a nuestra compañera de Woman Silvia Vázquez en una entrevista.