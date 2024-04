Verónica Dulanto: así se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión

Cuando tan solo tenía 6 años, la periodista perdió a su padre, y tanto ella como sus hermanos y su madre han aprendido a vivir con ello. Así lo contó en una entrevista en la revista Semana: "Claro que me hubiera encantado crecer con mi padre y que hubiera visto todo esto que me está pasando, pero la vida es así y no se puede hacer nada, mi madre hizo y hace una labor fantástica de papá y mamá y nunca me ha faltado de nada".