Las sorprendentes confesiones de Susana Estrada a Mercedes Milá en su programa de televisión

Los más jóvenes quizá no la conozcan pero la invitada de ayer al programa de entrevistas en La 1 de TVE de Mercedes Milá, 'No sé de qué me hablas', fue todo un icono en los célebres años del destape. Estamos hablando de la actriz Susana Estrada, que, entre otras cosas, se hizo famosa cuando tuvo un descuido con uno de sus pechos mientras recibía un galardón de manos del entonces alcalde madrileño, Enrique Tierno Galván. Una de las fotografías que mejor simbolizan los años 70 en nuestro país.