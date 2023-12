La dura crítica de Carmen Maura al feminismo que ha provocado un terremoto en las redes

Las palabras de Carmen Maura que han provocado una tormenta en las redes se referían al feminismo actual, que considera equivocado. "Hay una cosa que no me gusta, que nos están tomando manía los chicos en general. Este feminismo de ahora, atacando a los hombres, no me parece buena política", opinó ante una asombrada Inés Hernand, que primero trataba de justificar las declaraciones de la actriz con un "no sé si lo que Carmen quiere referirse...".