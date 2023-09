Naomi Watts habla sobre el sexo en la menopausia: «es más placentero»

Por último, ha querido puntualizar que esta nueva forma de entender la intimidad, se debe a la seguridad que aportan los años: «Se tiene una sensación más de 'voy a hacer esto por mí misma'. Tienes más confianza, has tenido experiencia, eres más sabia, no piensas en: 'Oh, quiero apagar la luz'», añadía. Además, aprovechaba esta conversación para lamentarse por cómo se ha tratado el tema del sexo en la madurez, sobre todo, en lo que a las mujeres se refiere: «Creo que hubo un tiempo, hace generaciones, en que lo llamaban histeria o decían que algunas mujeres eran ninfómanas. Como si fuéramos viejas locas que querían demasiado sexo». Desde aquí, no podemos más que aplaudir sus declaraciones y agradecer que siga atreviéndose a romper tabúes.