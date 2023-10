Vanesa Martín confiesa que está enamorada y que se va a vivir a Miami

La cantautora también se sinceró en esta entrevista sobre un momento muy personal que vivió con su madre años atrás: "Estaba hablando con ella y le dije que acababa de empezar una relación hace poco con una chica. Yo no he estado escondida nunca. Mis amigos me han visto siempre vivir. Después de eso sí que he vuelto a estar con hombres. A mí me gusta la persona, sexualmente he estado con chicas y con chicos. Las mujeres me parecen más complejas y por eso me gustan", explicó Vanesa sobre cómo vive su sexualidad.