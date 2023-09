Así fue la última llamada de los príncipes Harry y William a Lady Di antes de su muerte

A lo largo de estos 26 años, son muchos los que se han preguntado cómo sería la vida de Diana de Gales si no hubiese fallecido. En la actualidad tendría 62 años y no sabemos si se hubiese casado con Dodi Al Fayed o si hubiese conocido a algún otro hombre y se hubiese enamorado profundamente. Tampoco cómo sería su relación con la prensa, esa que le hizo la vida imposible y que no la dejaba en muchas ocasiones ni respirar. Cabe recordar que en los últimos años de su vida, Diana estuvo obsesionada con la idea de que tenía las llamadas intervenidas y que alguien había instalado métodos de escucha en algunos de los lugares que frecuentaba.