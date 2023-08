26 años sin Diana de Gales, la reina de corazones que luchó contra las imposiciones reales

En esta entrevista también admitió haber tenido relación con el capitán de caballería James Hewitt, lo que provocó un gran escándalo. No obstante, además de la famosa frase "en nuestro matrimonio éramos tres", la declaración que quedó grabada en la memoria de todos entonces fue "me gustaría ser la reina en el corazón de las personas, pero no me veo a mí misma siendo reina de este país". Sin lugar a dudas, y teniendo en cuenta su historia, tanto dentro como fuera de una de las familias más célebres de Europa, damos por asegurado que llevaba la razón.