Travis Barker revela cómo empezó su relación con Kourtney Kardashian (y lo que aún hacen juntos todos los días)

Además, el intérprete de 'All the Small Things' ha contado que empieza y termina el día dando un paseo para mentalizarse. Así lo explica: "[Empiezo el día] caminando 30 minutos mientras consumo algún audiolibro o podcast. Y hago lo mismo por la noche, porque siempre he tenido problemas para dormir, sobre todo después de los espectáculos, cuando estoy emocionado e hiperactivo. He descubierto que el bienestar y hacer ejercicio es fundamental para todo lo que hago".