Tony Aguilar responde a María Pombo y Marta Pombo tras la polémica del documental

Las cámaras del documental captan cómo María Pombo regresa a su asiento junto a su hermana y muestra su descontento con lo ocurrido. "¿Para qué lo hago? Te juro que me he sentido la mujer más estúpida del mundo", dice la fundadora de Name the brand, quien opina que la intención de Tony Aguilar no ha sido otra que la de echarle una mano por los nervios, a lo que Marta Pombo responde con negativas. "No te ha dado paso a decir nada, ha sido horrible (...). No estoy de acuerdo en que te quisiera ayudar, no te dio paso", asegura la hermana pequeña.