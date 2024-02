María Pombo se sincera en 'El Hormiguero': su crisis matrimonial, su expulsión del colegio, su "culo falso"...

Como ya ocurrió cuando se estrenó la primera parte de 'Pombo', el documental que sigue el día a día de la familia de María Pombo y cuyo estreno revolucionó las redes el pasado noviembre, la instagrammer y empresaria acudió a 'El Hormiguero' para promocionar una nueva entrega de capítulos, que llegarán a Amazon Prime Video el 23 de febrero. Esta vez lo hizo con sus dos hermanas, Lucía y Marta Pombo, y consciente de que no sería fácil atraer la atención de la audiencia en una noche en la que se celebraba la final de 'Operación Triunfo'. Tal vez por ello, y porque el formato lo requiere, tanto la madrileña como sus acompañantes no dudaron en repasar algunos de los episodios más sorprendentes de su vida, sin eludir temas sensibles como la crisis matrimonial de María Pombo, su adquisición de un "culo falso", las expulsiones del colegio o la depresión que dejó a Marta sin ganas de vivir. "Pensé que a lo mejor no merecía la pena que estuviera aquí [en el mundo]", confesó la mediana de las hermanas en uno de los momentos más emocionantes de la entrevista.