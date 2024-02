Criticas a María Pombo y Marta Pombo por su comportamiento en 'Planeta Calleja'

Las famosas hermanas compartían entonces emocionadas en sus redes sociales algunas instantáneas de este viaje a la Patagonia del que no pudieron mostrar demasiado, pero lo suficiente como para transmitir a sus seguidores lo mucho que lo habían disfrutado. "No os puedo explicar lo que está siendo este viaje", decía Marta en un video. "Me duele la tripa de tanto reírme. No me imagino una mejor manera de acabar el 2023", escribía por su parte María Pombo junto a una galería de fotos.