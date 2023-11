El docu-reality 'Pombo' ha revolucionado las redes... por todo esto

"La familia es la razón de existir", afirma el patriarca de la familia, mucho más locuaz que su mujer. La familia pasa parte de sus vacaciones juntos. "Lo de tener 10 días de vacaciones e irme sola con Álvaro... y no con mi familia..", llega a confesar Lucía Pombo, con pesar, insinuando que prefiere ir con sus parientes. Y todas las hijas parecen estar de acuerdo, más o menos. Por su parte, los yernos callan y nos preguntamos qué pensarán cuándo el patriarca, 'Papín', les ordena poner la mesa en un tono impositivo y les dice cómo. Al parecer, Pablo Castellanos es el más crítico, pero con suavidad. "Me tienen como que no hago nada pero es porque no soy tan pelota". ¿Son pelotas sus concuñados, entonces?