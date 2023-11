Esta es la misteriosa entrevista que provocó tanta ansiedad a María Pombo que se retiró de las redes

"Me dicen que me tengo que preparar estas cosas pero si me las preparo tengo un guion en la cabeza en lugar de ser natural y decir las cosas como me salgan, espontáneas (...) Hace tres o cuatro meses [el documental se grabó cuando María estaba aún embarazada de su hija Vega] hubo un hito que no se puede ni mencionar, es de las únicas cosas de estos años de mi vida de la que me arrepiento", cuenta María, que recuerda que sus padres, que siempre la felicitan tras sus actuaciones, optaron en esa ocasión por el silencio, algo que la hundió.