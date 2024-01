Sienna Miller da a luz a su primera hija con Oli Green

Después fue la propia actriz la que apareció sobre una alfombra roja presumiendo de su nuevo cuerpo con un diseño de Schiaparelli compuesto por blusa y falda en color blanco e incluso semanas después no tuvo reparos en protagonizar junto a su novio una sesión de fotos para una conocida revista en la que concedió además una profunda entrevista. "Me encantaría llegar a un punto en el que no sintiera la necesidad de bromear con lo mayor que soy para tener un bebé, para demostrar que sé reírme de mí misma", confesó entonces.