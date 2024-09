Shakira carga contra Hacienda en una demoledora carta: "Pacté para proteger a mis hijos, no por culpabilidad"

Shakira insistió en que "siempre ha cumplido" con sus obligaciones fiscales, pero cree que ahora es el momento de hablar claro. Dijo: "Habrá quien se pregunte por qué me molesto en hacer estas declaraciones ahora. La primera razón son mis hijos. Hemos vivido una época marcada por un tono de prepotencia por parte del Estado, pero intimidar no es lo mismo que dar razones. Las cosas no se solucionan quemando a un personaje público en la hoguera cada año como si fuera un juicio de la Inquisición para recuperar el prestigio perdido".