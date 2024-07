Por qué en TikTok todo el mundo llama a Felipe VI ‘el Kioskero’: la intrahistoria del apodo con el que han bautizado al rey

Las normas eran sencillas: la primera, “que no sea irrespetuoso”, y la segunda, “que no sea verdad”; es decir, “no puede ser Felipe VI el Alto, porque es alto; tiene que ser absurdo”. Por esta misma razón se ha descartado lo de ‘el Preparado’, un adjetivo con el que la prensa se refiere habitualmente al soberano en referencia a la exigente formación que recibió antes de su proclamación como jefe de Estado.