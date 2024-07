La reaparición sorpresa de Kate Middleton en redes con 'recadito' para el torneo de Wimbledon

A pesar de que la Casa Real británica no ha lanzado ningún comunicado oficial sobre su posible reaparición pública en Wimbledon, Deborah Jevans, presidenta del 'All England Club', encargado de la organización de este prestigioso torneo de tenis, aseguró en una rueda de prensa que: "Nuestra prioridad es claramente que nuestra patrona tenga tiempo para recuperarse y ciertamente no vamos a agregar ninguna presión adicional a su recuperación especulando sobre su asistencia al Campeonato de este año".