La madre de Kate Middleton aparece en Wimbledon con una sonrisa radiante

Prometía que iba a empezar a retomar sus proyectos progresivamente a lo largo del verano, siempre y cuando la salud y su estado de ánimo le acompañen de la aprobación de sus médicos. Conocemos que la princesa de Gales es patrona del All England Club y no falta ningún año a Wimbledon. Hacía unos días que se comentaba que, a pesar de encontrarse en pleno tratamiento contra el cáncer, no tenía intención de perderse la celebración. Sin embargo, por el momento no la hemos visto.