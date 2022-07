Xisca Perelló: así es su primer look de embarazo para asistir a Wimbledon

La mujer de Rafa Nadal no quiso perderse el partido de este contra Taylor Fritz en la que ha sido su primera aparición pública desde que supimos que el tenista y ella iban a convertirse en padres por primera vez.

Julia García

Hacía semanas que corrían los rumores de que Rafa Nadal y Xisca Perelló estaban esperando su primer hijo en común después de más de 18 años de relación, pero no fue hasta el pasado 16 de junio que el tenista confirmó la noticia. "No acostumbro a hablar de mi vida personal porque ya estoy suficientemente expuesto. Por tranquilidad y la forma que entendemos la vida junto a la gente que convivo, nos gusta tener un perfil más bajo y acorde con nuestra privacidad. Dicho esto y si todo va bien, voy a ser padre. No sé como esto me va a cambiar la vida, pero no tengo previsto que suponga un cambio en mi carrera profesional. Gracias a todos por el cariño y el respeto que siempre habéis tenido", dijo el manacorí en sus redes sociales al respecto.

Desde entonces no habíamos tenido oportunidad de ver a la directora de la Fundación Rafa Nadal presumiendo de estilo premamá ya que siempre había optado por ropa holgada que ocultaba su incipiente barriguita –un top ancho y un vestido lencero ancho fueron sus elecciones en Roland Garros y las que hicieron saltar las alarmas–, hasta ahora que ha asistido al torneo de Wimbledon para apoyar desde la grada a su marido con un look en el que resulta evidente su estado.

Mery Perelló ha reaparecido sonriente, con su rizada melena suelta, unas gafas de sol y vestida por prendas básicas como es habitual en ella. En concreto, la apodada cariñosamente como Xisca se ha decantado por una informal camiseta de manga larga en color gris que mostraba de manera evidente su embarazo sobre la que ha llevado una cazadora de cuero para protegerse de las bajas temperaturas de Londres.

Junto a la joven estaban también la hermana y el padre de Rafa Nadal, quienes han protagonizado uno de los momentos más tensos del partido que enfrentaba al deportista contra Taylor Fritz, ya que en un momento del juego las cámaras han captado como tanto Maribel Nadal como Sebastián Nadal han aconsejado a su familiar que se retirara a través de distintos gestos para evitar así seguir sufriendo más dolores.

Lejos de hacer caso a su padre y su hermana, Rafa Nadal ha regresado al partido y ha terminado venciendo a su rival, lo que le convierte en semifinalista de Wimbledon y tendrá ahora que competir contra Nick Kyrgios.