El tenista podría conseguir su 22º título de Grand Slam justo cuando los comentarios sobre un posible embarazo de su mujer, Mery Perelló, suenan cada vez más fuertes.

Julia García

Este domingo 5 de junio, dos días después de cumplir los 36 años, Rafa Nadal puede levantar su decimocuarta Copa de los Mosqueteros, el trofeo que acredita al ganador del torneo de tenis Roland Garros. De conseguirlo —debe derrotar en la final a Casper Rudy, joven noruego formado en su academia de Manacor—, se convertirá en el tenista más veterano que conquista este Grand Slam despistado en París superando a otro español, Andrés Gimeno, que hace justo medio siglo ganó el prestigioso torneo a los 34 años y 10 meses.

Es probable que ni el propio Rafa Nadal tuviera todas consigo hace dos semanas, cuando llegó a la capital francesa después de retirarse del torneo de Roma por culpa de la lesión crónica que sufre en uno de sus pies, una dolencia que amenaza seriamente los últimos años de su carrera deportiva. Así lo ha manifestado Nadal en varias ocasiones últimamente, y habrá que estar atentos a lo que explica al respecto después de la final de este domingo en el Bois de Bologne parisino.

Se da la circunstancia de que esta incertidumbre sobre el futuro del que para muchos es el mejor deportista de la historia de nuestro país coincide con un rumor que está cobrando cada vez más fuerza: el posible embarazo de su mujer, Mery Perelló.

La balear, directora general de la Fundación Rafa Nadal, está en París apoyando a su marido en esta cita histórica para él, que de ganar sumaría el vigesimosegundo Grand Slam —categoría más importante en las que se dividen los torneos de tenis— de su carrera, dos más que Roger Federer y Novak Djokovic.

Los rumores de embarazo se han ido acrecentando estos últimos días, pero no hay medio alguno que haya confirmado la noticia y todos los argumentos son circunstanciales. La aparición de Perelló con mascarilla —la única persona en todo el palco de invitados ilustres— a la final de la Champions League de fútbol celebrada la semana pasada en el estadio de Saint Denis, a donde acudió junto a Rafa Nadal a animar al Real Madrid, ha sido el motivo principal que ha hecho encender las alarmas de sus seguidores al respecto. Bien es cierto que en días posteriores ha acudido a ver jugar al tenista español sin utilizarla en las gradas de Roland Garros, aunque su look con un top ancho no hizo más que acrecentar los comentarios sobre un posible embarazo.

La posible paternidad de Rafa Nadal

De confirmarse la noticia, sería el primer embarazo de Mery Perelló, pero no sería tanta la sorpresa puesto que Rafa Nadal siempre que ha tenido la oportunidad ha expresado su voluntad de ser padre en el futuro.

Sin ir más lejos, durante el confinamiento, se sinceró sobre esta cuestión en un directo que hizo con otra estrella del tenis, el británico Andy Murray, padre de cuatro hijos: "Espero estar en tu situación dentro de no mucho tiempo", le dijo entonces Nadal a su amigo y compañero de profesión. "Es verdad que van pasando los años y habrá que tomar una decisión, me gustaría empezar a hacer todo eso cuando mi vida deportiva se termine", añadió. Puede que ese momento esté más cerca que nunca.