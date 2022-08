La esposa de Rafa Nadal ha acudido en varias ocasiones al hospital en los últimos meses

Noelia Collado

Xisca Perelló, también conocida como Mery Perelló, se encuentra hospitalizada en una clínica de Palma de Mallorca. La esposa del tenista Rafa Nadal se encuentra en el tercer trimestre de su embarazo, concretamente en la semana 31, por lo que muchos rumores apuntan a que podría ser intervenida quirúrgicamente muy pronto. No es la primera vez que se tienen noticias acerca de su embarazo ni tampoco la primera que acude al hospital en los últimos meses, ya que ha trascendido que Xisca ha tenido que visitarlo en varias ocasiones en los últimos meses.

Según ha adelantado en exclusiva el diario 'Última Hora', la paciente habría ingresado en esta ocasión en una clínica privada, el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, al que llegó sin necesidad de ningún tipo de urgencia y en el que ha pasado unas horas en observación. El hecho de que no se trate de nada grave explicaría entonces que su esposo, que se encuentra en Estados Unidos a tan solo unos días de arrancar el US Open, que empieza el lunes, no haya regresado a su país natal para acompañar a su esposa.

Este diario también recuerda que Rafa Nadal y Xisca Perelló esperan la llegada de su primer hijo, que será un niño, para finales de octubre. Entonces, la pareja también celebrará su tercer aniversario de boda. Fue a mediados del pasado mes de junio cuando se conoció la noticia de que estaban esperando un bebé tras más de una década de noviazgo. Los rumores sobre su posible embarazo cobraron fuerza a principios del pasado mes de junio, momento en que él ganó su vigesimosegundo Gran Slam y en el que la también directora general de la Fundación Rafa Nadal apareció con mascarilla en un acto.

Concretamente, en la final de la Champions League de fútbol, celebrada en el estadio parisino de Saint Denis. Lo que llamó la atención entonces fue que en días posteriores a dicho evento, Mery Perelló apareció sin la mascarilla en las granas de Roland Garros. Además de la ausencia de este producto sanitario, todas las miradas se centraron en su vestuario, holgado y cómodo. Tan solo unos días después, la revista '¡Hola!' confirmó que estaba esperando un bebé para los meses de otoño, a juzgar por unas imágenes en las que ya se mostraba la incipiente barriguita de la futura mamá.

En este sentido, conviene recordar que, aunque la pareja siempre ha llevado su relación en la más estricta intimidad, el considerado mejor tenista español de todos los tiempos ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de ser padre. De no tener más noticias próximamente, este sueño, alejado totalmente de lo profesional, se cumplirá en el próximo mes de octubre. Entonces, Rafa Nadal podrá tomarse su merecido descanso, ya que actualmente acusa fuertes dolores crónicos en el pie debido al síndrome de Müller-Weiss que padece.