El look premamá de Xisca Perelló en el concierto de Sebastián Yatra

La mujer de Rafa Nadal lució tripita en el concierto de Sebastián Yatra con un vestido de punto blanco.

Todo fueron rumores hasta que llegó la confirmación. Rafa Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo y aunque no se conoce bien todos los detalles del embarazo, parece que ya va avanzando. La pareja acudió al concierto de Sebastián Yatra, en el cual Mery lució tripita con un vestido de punto.

El embarazo de Xisca Perelló avanza. Desde que confirmó su embarazo y anunció el sexo del bebé, la pareja se ha dejado ver en contadas ocasiones. ¿Su última aparición? Tuvo lugar ayer en el concierto de Sebastián Yatra en Mallorca.

"Hicimos pulso y Yatra me destruyó. Es la verdad y se tenía que decir. @sebastianyatra crack, fuerza sobrehumana", comentaba Rafa Nadal en uno de sus últimos post. Sin embargo, la sorpresa ha sucedido tiempo más tarde cuando el cantante compartió una instantánea con la pareja.

La joven de 34 años en esta instantánea ya muestra un avanzado embarazo, ya luce tripita y, tal y como suponíamos, sus looks de embarazo no iban a alejarse mucho de ese estilo clásico que tanto la caracteriza. Si con una blusa blanca consigue un look 10, con un vestidito de punto blanco ha alcanzado el look de embarazada perfecto para verano.

Un diseño mini sencillo, ceñido, de manga corta, con destacadas rayas en relieve, que ha combinado con unas sandalias doradas tipo cuña. Una propuesta premamá que se suma a los looks cómodos y holgados de las últimas semanas, que hicieron saltar las alarmas.

Rafa Nadal y Mery Perelló se casaron en 2019, pero... ¿cuándo se conocieron? La historia de amor de este matrimonio data de cuando eran unos adolescentes de 14 años, es decir, hace más de 15 años, mucho antes de que Rafa Nadal saltara a la fama. A la joven todo el mundo la llamaba Xisca, diminutivo de Francisca, pero años después, Nadal confesó que a su mujer no le gustaba ese sobrenombre. Así que todos los medios de comunicación le cambiaron el nombre a Mery Perelló.

La pareja disfruta de un verano inolvidable, lleno de planes, junto a esa dulce espera que les llevará a cumplir el sueño de convertirse en papás.