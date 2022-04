Suspendido el rodaje de dos películas que iba a protagonizar Will Smith

El actor ha sido parodiado también en Saturday Night Live

Desde que se supo que el ahora bofetón más conocido de la historia fue real y que no formaba parte del guion, todo el mundo supo que aquello tendría ciertas consecuencias tanto involuntarias como voluntarias. La primera de ellas vino de la mano de tanto del público como de sus compañeros, que se sorprendieron al ver al actor fuera de sí y, momentos después, disfrutar de la fiesta que se hace después de la gala.

Por su parte, la Academia aseguró que investigaría los hechos, una medida laxa en opinión de muchos, que llegaron a apuntar que lo ideal hubiera sido que no se le hubiese concedido su primer Oscar por 'El método Williams'. Finalmente, ha sido él quien ha querido abandonarla antes de ser expulsado. "Traicioné la confianza de la Academia y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar y de ser celebrados por por su extraordinario trabajo", dijo entonces.

Antes, había pedido perdón al Chris Rock públicamente, a través de su cuenta de Instagram, mientras que éste aseguró que estaba "procesando todo lo que ocurrió", a la vez que vendía entradas de forma masiva y con previos tres veces más caros que los originales para su espectáculo 'Ego Death World Tour' en Estados Unidos. Ahora, sin embargo, le ha tocado el turno a Denzel Washington, otro de los protagonistas del momento, ya que fue quien habló con el actor minutos después de la agresión en directo.

El también nominado a Mejor actor en los premios, por 'La tragedia de Macbeth', fue a tranquilizar a Will Smith junto al publicista de este, Tyler Perry, tras el incidente y ahora ha revelado qué fue lo que le dijo para lograrlo. "Bueno, hay un dicho. ‘Cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal’. El diablo dice ‘oh, déjalo en paz, es mi favorito’. Por el contrario, cuando se acerca a ti es porque quizá estás tratando de hacer algo bien. Y, por el motivo que sea, el diablo se apoderó de él esa noche", ha comentado, en un encuentro con el obispo T.D. Jakes.

Se desconoce si fue el demonio quien se introdujo en el cuerpo del también actor de 'En busca de la felicidad', pero lo cierto es que ahora está sufriendo las consecuencias, también en Saturday Night Live (SNL), programa en el que se ha parodiado el momento desde dos perspectivas: la primera de ellas, mostrando la reacción de los actores tras la bofetada. La segunda, cuando un actor que encarna a O.J. Simpson comenta la jugada.

Por si todo esto no fuera poco, ahora se ha sabido por The Hollywood Reporter que se ha suspendido el rodaje de dos proyectos que iban a tener como protagonista a Will Smith: 'Bad Boys 4', secuela de 'Bad Boys For Life', en la que iba a participar una vez más junto a Martin Lawrence; y 'Fast and Loose'. En relación a la primera, este medio ha confirmado que Sony Pictures ha decidido pausar los rodajes "hasta que las cosas se solucionen".

Por otra parte, los problemas relacionados con 'Fast Loose' ya venían de antes y la paralización de la producción no ha sido consecuencia exclusiva del encontronazo con Chris Rock. Esta cinta iba a tener como director original a David Leitch, que decidió abandonarla por 'fall Guy', protagonizada por Ryan Gosling. Fue entonces cuando Netflix comenzó la búsqueda de un nuevo realizador, pero, a raíz de este acontecimiento, la producción parece haberse quedado en un limbo.