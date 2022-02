El actor ha querido tener un romántico detalle con la artista con motivo del estreno de la cinta Marry Me.

Julia García

Este no es un San Valentin cualquiera para Jennifer Lopez. La artista neoyorquina estrena su última película, Marry me, donde actúa junto a Owen Wilson, canta, sola y junto a Maluma, donde además la podremos ver vestida de novia y para cuyo estreno ha hecho todo un despliegue fashion.

Con estos ingredientes, parece difícil poder resistirse a acudir al cine en las próximas a ver la peli, pero va a ser complicado que el plato principal supere, por muy buena pinta que tenga, al aperitivo esta vez porque el regalo que Ben Affleck le ha hecho a JLo por el Día de los Enamorados es de emoji con ojitos de corazón… como mínimo.

Se trata de un video de casi 4 minutos de duración en el que Affleck demuestra sus dotes como director, porque entremezcla pasajes de Jennifer cantando el tema "On My Way", estrenado en diciembre, con imágenes suyas de joven en blanco y negro y en sepia, y tambi én otras que muestran momentos íntimos de la pareja durante la primera etapa de su relación sentimental, entre el 2002 y el 2004.

La diva del Bronx ha hecho publico el "regalo anticipado del Día de San Valentín", que es "muy especial y personal", según sus propias palabras, porque no podía guardarse algo así sin compartirlo con los millones de fans que Bennifer tiene en todo el mundo. ¡Tienes que reservar ya cuatro minutos de tu día para verlo!

En un boletín informativo compartido en su página web, On Te Jlo, Lopez ha compartido cómo se sintió al ver este detallazo de su chico. "Verlo me hizo pensar en el viaje del amor verdadero, sus giros y vueltas inesperados, y que cuando es real, en realidad puede durar para siempre", ha dicho justo antes de reconocer que "Esto derritió realmente mi corazón".

El vídeo es romántico pero bonito, nada empalagoso, y montado con un nivel profesional acorde con el prestigio de Affleck, pero al mismo tiempo tiene esa esencia de los regalos caseros que preparábamos en casa cuando éramos adolescentes con toda la ilusión, cuando San Valentín era lo mas.

El San Valentín más especial para "Bennifer"

Parece que la pareja celebrará este día de una manera muy “yankee” porque tienen pensado acudir, tal y como contó hace algunas fechas Jennifer Lopez en Live with Kelly and Ryan, a la Super Bowl, que este año se celebra en la víspera del Día de los Enamorados en en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Hace dos años que JLo cautivo al mundo junto a Shakira en la Super Bowl más latina, celebrada en Miami justo antes del confinamiento, y parece que este año que se celebra cerca de su residencia habitual, no se la va a perder como espectadora.

Será solamente la previa del primer San Valentín que vivirán juntos JLo y Ben Affleck tras reencontrarse a nivel sentimental 17 años después de romper su noviazgo cuando estaban comprometidos.