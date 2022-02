Así es Víctor Elías, la pareja perfecta de Ana Guerra

Suenan rumores de noviazgo. La exconcursante de 'Operación Triunfo' y el actor de 'Los Serrano' han disfrutado de paseos juntos e incluso momentos en familia.

Irene Díaz

"En un anden de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York…" Si no has podido evitar cantar esta frase, es que eras un auténtico fan de la serie 'Los Serrano'. Gran número de espectadores siguieron los pasos de una familia con la ternura del pequeño Currito, con la historia amorosa entre Eva y Marcos, y las travesuras de Guille que hicieron rabiar a la guapísima Teté. ¡Qué recuerdos! Pero no nos pongamos melancólicos, porque estos días estamos recordando la serie por el travieso Guille, de nombre Víctor Elías que parece que su relación con la cantante Ana Guerra, va viento en popa. ¿Estamos ante la pareja del año?

Al parecer suenan rumores que el joven músico y actor, de 30 años, llevaría ya varias semanas saliendo con uno de los rostros más famosos del panorama musical de los últimos tiempos, Ana Guerra, exconcursante de 'Operación Triunfo', de 27 años.

La 'nueva pareja', que comparte su pasión por la música, ha sido pillada paseando por la ciudad madrileña con discreción, saliendo juntos del piso de Madrid de la cantante e incluso compartiendo mesa en un restaurante de la capital con el padre de Ana Guerra, con el que el joven parece que ha hecho muy buenas migas. ¿Suena a noviazgo?

Lo cierto es que ambos tras dejar a sus respectivas parejas, parece que están recuperando la ilusión. Ana Guerra ponía fin a su noviazgo con el actor Miguel Ángel Muñoz en el año 2020, tras dos años de relación. Por su parte, Víctor Elías fue pareja de Chanel Terrero, aunque parece que su relación actualmente es cordial o, al menos, eso ha demostrado Víctor con su apoyo a través de las redes durante el Benidorm Fest y toda su polémica.

"A toda mecha, a toda toda mecha, voy a toda mecha", cantaba Víctor Elías en el famoso grupo Santa Justa Klan, allá por el año 2005. Víctor no solo fue una de las caras conocidas de 'Los Serrano', a lo largo de su carrera profesional ha sido colaborador del grupo 'Taburete', ha participado en diversos cortometrajes, series de televisión, teatro e, incluso, en la gran pantalla en películas como 'La llamada' en 2017, entre otras.

A través de las redes, Víctor se muestra cercano, alegre y tan espontáneo como lo conocíamos en la pequeña pantalla. Allí, además, también muestra su estrecha relación con Natalia Sánchez, conocida como Teté en 'Los Serrano', así como algunos 'momentazos' al piano con sus 'cover' a través de las cuales transmite su gran pasión por la música.