La reaparición de Ana Rosa Quintana: "Ya estoy en la recta final de la quimio"

La periodista ha contado cómo se encuentra después de que le diagnosticaran cáncer de mama el pasado mes de noviembre.

Julia García

El pasado 2 de noviembre, Ana Rosa Quintana aparecía en televisión un día más pero, en lugar de presentar el programa que lleva su nombre como lleva haciendo durante años, lo hacía para contar que le habían diagnosticado cáncer de mama. "Hoy por primera vez voy a hablar de mí", dijo la periodista en aquel momento en el que contó que estaba "tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en volandas 17 años que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida".

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz", explicó la presentadora mirando a cámara.

Desde entonces son contadas las ocasiones en las que Ana Rosa Quintana se había dejado ver en público o había hablado sobre su estado de salud y es por eso que en las últimas horas ha decidido compartir en sus redes sociales una imagen suya en la que aparece sentada en un sofá con el libro Un caballero en Moscú, de Amor Towles en las manos, vestida con un conjunto de estampado animal, unas gafas rojas y un par de collares. Una fotografía en la que muestra su buen aspecto y que va acompañada de un texto en el que explica cómo se encuentra.

"Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que como estoy, por eso me he animado", empieza el mensaje de la comunicadora en el que desvela que "afortunadamente me encuentro muy bien ya estoy en la recta final de la quimio".

Ana Rosa Quintana ha dicho en el mensaje compartido con sus seguidores que la enfermedad se la toma "también como un trabajo" y que por eso no falta en su rutina nada de lo que le hace encontrarse mejor: "comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", ha escrito.

Esperemos que, al igual que Julia Otero hace unas semanas, sea próximamente Ana Rosa Quintana quien regrese a su trabajo tras superar la enfermedad.