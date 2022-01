Al conocer la noticia "te pasa la vida futura que tú has soñado que aún te queda", ha confesado

Noelia Murillo

Julia Otero es una de las periodistas más queridas de la historia de nuestra radio, no solo por su profesionalidad frente al micro, que lleva demostrando durante años, sino también por su carácter y personalidad. Solo aquellos que hayan escuchado en, al menos, una ocasión el programa que dirige y conduce en Onda Cero, Julia en la Onda, podrán suscribir estas palabras y esto se debe a que todo aquel que lo haya hecho se ha convertido directamente en un oyente fiel.

Porque Julia nunca se ha andado con rodeos y esa forma de apostar por contar las cosas de forma clara y directa engancha a cualquiera. De ese modo, su ausencia durante casi un año de JELO debido al cáncer ha sido un triste acontecimiento y ahora parece haber tenido un final feliz o, al menos, de forma temporal. El pasado 10 de enero protagonizó su propia "vuelta al cole" con uno de los mensajes más emotivos que hayamos escuchado en el programa y contando con todo el apoyo de amigos y compañeros.

Debido a este caluroso regreso al programa desde el que de lunes a viernes saluda a las tres en punto de La tarde, la periodista ha visitado El Hormiguero para compartir su experiencia con Pablo Motos, que se encuentra entre sus amistades más cercanas, y los espectadores. "No quiero que nadie piense que estoy aquí para hacer bandera de nada", ha dicho al inicio de una entrevista en la que, como es lógico, no podía faltar su testimonio personal en la lucha contra el cáncer.

-Julia Otero, en su regreso a la radio: "Se aprende rápido a celebrar la vida"

-Julia Otero tiene buenas noticias sobre su cáncer

Y es que la presentadora ha insistido en que su labor como comunicadora es la de trasladar toda la información que ha ido recopilando durante este tiempo y viviendo en su propia piel para acercársela de un modo más claro todas las personas que, como ella, han pasado o están pasando por una situación igual. Como era de esperar, ha contado este proceso de forma cronológica, desde el momento en que fue informada de ello.

"Es un shock de tal magnitud que es muy difícil contarlo. Fue la primera vez que temblé de miedo, que hasta entonces pensaba que era un recurso cinematográfico o del lenguaje", ha dicho, antes de reconocer que no todas las leyendas urbanas, por decirlo de algún modo, son correctas. Porque al contrario de lo que se suele pensar, de que el enfermo ve su vida pasar ante sus ojos, Julia ha asegurado que lo que se piensa es en el futuro: "Te pasa la vida futura que tú has soñado que aún te queda. Es la melancolía del futuro para el que, tal vez, no estés presente".

Con ello, ha recordado el momento en que tuvo que contárselo a sus oyentes. "Hablar del cáncer en la radio es muy bonito, pero cuando hablas de que tú, con sujeto y verbo, tienes cáncer, las cosas cambian", ha añadido. Al hilo de esto, la periodista ha insistido en la importancia escoger las palabras adecuadas y de llamar a las cosas por su nombre en estos casos.

"No es que seas fuerte ni es que seas más valiente, tienes que luchar contra ello", ha confesado, agradeciendo todo el apoyo recibido por parte de los medios de comunicación al hacerse eco de la noticia. No obstante, ha insistido en que no se trata de algo que "se vence" o "con lo que se acaba", sino que existe un plazo de cuatro años o cinco años de margen para asegurarse de que las células cancerígenas (a las que ella ha llamado "células egoístas") han abandonado el cuerpo.

Así, ha contado cómo se vive con esa incertidumbre, hablando de la salud como algo provisional. "Hay que aprender a vivir con esa provisionalidad. Alguien que está perfectamente sano podría morir mañana de un accidente o de un infarto, pero no lo sabe. La única diferencia entre esa persona y yo es que yo vivo con la incertidumbre bajo la piel", ha apuntado, dejando claro que "la vida es provisional, una cosa que aprendes cuando te dan el diagnóstico".