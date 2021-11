Pedro Almodóvar cuenta cómo vivió los 80: "Se experimentaba con la sexualidad"

El director ha acudido a 'El Hormiguero' para celebrar el éxito de su última película, 'Madres Paralelas'

Si hace unos días contábamos que Malú se había ganado el título de 'invitada Platino' en 'El Hormiguero' por haber acudido a este plató en diversas ocasiones (lo que le concede ciertos privilegios, como entrar en un coche de alta gama, una silla plateada o una taza especial con una mención única), sorprende saber que uno de los directores de cine más reconocidos de nuestro país no lo haya hecho hasta ahora.

Y es que, si bien es cierto que actores como Penélope Cruz, Antonio Banderas o Carmen Maura, que han trabajado en diferentes ocasiones con Pedro Almodóvar sí se han dejado caer en este espacio televisivo, el realizador manchego aún no había ido a pasárselo bien en el programa de Pablo Motos hasta este lunes.

Un momento tan especial merecía titulares que fueran un bombazo y, desde luego, los ha habido puesto que en una entrevista tan esperada no eran pocos los datos que se nos iban a pasar por alto de acuerdo con la prolífica trayectoria profesional del director de 'Dolor y gloria'. Ahora, que acaba de estrenar 'Madres paralelas', Pedro ha aprovechado para contar parte de lo que hasta ahora ha sido su vida.

En relación a esta película, durante la entrevista el director ha contado cómo vivió la censura por la que tuvo que pasar el cartel, en el que se mostraba un pezón femenino del que salía una gota de leche con forma de lágrima. Teniendo en cuenta que esta imagen va muy en la línea de lo que cuenta su última película, protagonizada por Milena Smit y Penélope Cruz, ha reconocido que "no sabía que el pezón estaba prohibido". "No hay nadie a cargo, con quién tu vas y le puedes explicar por qué lo has hecho así. Ahora es un algoritmo el que decide y dice: 'Esto está prohibido', ha relatado.

Con ello, ha agradecido a sus seguidores y 'fans' de su cine por su labor reivindicativa en redes. "Afortunadamente, la gente que le gustaba lo defendió mucho porque la censura no estaba haciendo justicia al cartel, pero finalmente, Facebook pidió perdón por haberlo retirado. Marcó un hito" ha contado, como previo paso a la libre y extensa distribución de esta imagen.

Además de reflexionar sobre religión, confesándose totalmente ateo pero creyente "en la devoción de mis hermanas", así como el modo en que se vive el cine en Hollywood y el famoso 'Peeeedrooo' que tanto recordaremos en boca de la protagonista de 'Volver' en la entrega de estos premios; el director ha recordado junto a Pablo Motos cómo fue la época de los años 80 en su vida.

"Yo no he bebido nunca, a pesar de ser hijo de vinateros. Me he pegado mis fiestas, pero no de alcohol. Lo único que he tomado ha sido whisky con Ginger Ale", ha mencionado antes de sincerarse por completo en lo que corresponde con la sexualidad. "Follábamos todos con todos. Realmente se experimentaba con la sexualidad. Había muchísima libertad en ese aspecto", ha matizado.